Le_Relou Saut à travers l' Aiguille percée - Candide Thovex 1 #1

L' Aiguille percée - Candide Thovex

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1767 Karma: 469 Dommage qu'il n'y ait pas la prise d'élan.

Il a dû pousser fort sur les bâtons pour remonter la pente avant son saut.

