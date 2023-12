Options du sujet Imprimer le sujet

jibonbon 5 jours pour construire un tank 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 19/10/2016 13:38 Post(s): 78 Karma: 192 Le collectif hotu a 5 jours pour construire un tank. Ce making of retrace les dofferentes etapes de leur travail

5 jours pour construire un tank !

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:18