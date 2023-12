Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 365 Karma: 325

Salut tout le monde ! Le papa Noël prévoit de me livrer un semble volant pédalier et levier de vitesse. J'ai un bon PC et j'aimerai me faire plaisir avec un jeu bien réaliste. J'ai vu des vidéos tourner avec des jeux de course ultra réaliste, mais sont-ils biens ? Avez-vous des conseils de jeux à me donner ? Bonne fêtes à tous !

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:23