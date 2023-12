Origine des noms de mois d'hiver et du Noël actuel (sapin + cadeaux + père Noël... Loïc Suberville)

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4873 Karma: 2509



Les mois en français





Christmas Makes No Sense (en anglais + sous titres qu'on peut traduire en français)



Assez connu, mais c'est le jour de Noël donc revoyons comment Noël est passé d'une petite fête religieuse à un sapin, des cadeaux, une dinde, un bonhomme barbu en rouge etc...

(nouveau format long de cette chaîne dont les vidéos courtes sur le français et l'anglais sont formidables)





Et bon Noël aux Koreussiens!

Contribution le : Aujourd'hui 01:19:56