LeMiniMilgram Belle performance "robotique" 3 #1

Kapybara

Plus sur son insta



edit: merci @alfosynchro Un artiste danse comme un robot

Contribution le : Aujourd'hui 11:09:42

alfosynchro Re: Belle performance "robotique" 0 #2

@LeMiniMilgram "danse" (avec un "e")

Effectivement, belle performance !



Effectivement, belle performance !

Contribution le : Aujourd'hui 11:46:54

gazeleau Re: Belle performance "robotique" 0 #3

C'est quel filtre qui permet d'avoir ça ? Je veux faire pareil sur mon instagram.

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:48