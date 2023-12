Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Deux personnes rattrapent un enfant de 2 ans qui tombe de 6 étages 3 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8354 Karma: 21862 Deux employé d'une banque chinoise rattrapent un enfant de 2 ans qui tombe de 6 étages :

FanfanLaTulipe Re: Deux personnes rattrapent un enfant de 2 ans qui tombe de 6 étages

6 étages ? La vitesse de chute ne semble pas très élevée, étonnant de pouvoir simplement l'attraper comme ça.



La vidéo est étrange en effet... On voit le gamin disparaître au niveau du fronton en bas du bâtiment. Là il était à très grand vitesse. Puis il réapparaît au dessus de la rue et tombe à faible vitesse dans les bras de ses sauveurs. Ça mériterait des éclaircissements. Citation :La vidéo est étrange en effet... On voit le gamin disparaître au niveau du fronton en bas du bâtiment. Là il était à très grand vitesse. Puis il réapparaît au dessus de la rue et tombe à faible vitesse dans les bras de ses sauveurs. Ça mériterait des éclaircissements.

