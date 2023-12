Vague puissante

Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam

La loi c'est moi



8 personnes ont été hospitalisées. (Californie Ventura Beach)

Loom-

Hôpital où faire un film , c'est un choix.

CrazyCow

C'est pas comme si ça c'était pas déjà produit un peu plus tôt

Kilroy1

Un vrai petit tsunami

