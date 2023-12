Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Quand le canon est trop fort et fait peter les vitres + quand tu fais le con avec ta bagnole + 6 pts 3 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8361 Karma: 21875 Quand le canon est trop fort et fait peter les vitres (tradition aux pays-bas?) :

Vous navigateur est trop vieux



Un con en voiture se retourne :

Vous navigateur est trop vieux



6 points au basket (regardez bien!) :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:29:10