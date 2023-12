Point de suture pour une tortue

Options du sujet Imprimer le sujet

Avec un peu de fil, de colle et de crochets pour soutien-gorge, le personnel vétérinaire est capable de stabiliser les fractures de la carapace. La tortue a été heurtée par une voiture et sa carapace a été endommagée.Avec un peu de fil, de colle et de crochets pour soutien-gorge, le personnel vétérinaire est capable de stabiliser les fractures de la carapace.

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15858 Karma: 5239 Ca va mettre des siècles à cicatriser et ne plus se voir. Une de mes tortues s'est fait mordre par un chien quand elle était petite, il y a environ 15 ans : les traces sont toujours visibles sur la carapace !!!!

