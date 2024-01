Options du sujet Imprimer le sujet

Quand tu y vas un peu trop fort avec mère nature (séisme Japon)

Les autorités japonaises ont lancé une alerte au tsunami et ordonné à la population de se réfugier sur les hauteurs, après un important séisme dans le centre du pays lundi.

L'année du dragon commence fort. Waaa le pire pour les Japonais. Le rare moment de l'année où ils sont tous en famille et se rendent traditionnellement au temple pour prier la bonne fortune pour la nouvelle année! Le truc a été quasiment ressenti dans tout le pays vu sa localisation

