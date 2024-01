Dessin animé des années 70 ou 80

Je viens d'arriver Inscrit: 07/06/2022 21:08 Post(s): 35

Bonsoir,



Mon frère et moi recherchons depuis des années un dessin animé que notre père avait sur cassette VHS !

Il était dans la même veine/même période que les Tex Avery mais a priori cela n'en était pas un.



C'est l'histoire d'un chien et d'un chat dans une boucherie.

Le chien "martyrise" le chat et l'oblige à lui servir à manger, et surtout lui dit à chaque fois : "tu as oublié la sauce ?"



Tous ce que l'on se rappelle c'est qu'a la fin le chat réussi à immobiliser le chien dans la boucherie et qu'il le force à boire des litres de sauce en disant : "je n'ai pas oublié la sauce !"



Je sais que c'est très vague et que ça date, mais qui ne tente rien n'a rien !

Contribution le : Aujourd'hui 18:28:33