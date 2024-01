Options du sujet Imprimer le sujet

demos Toucher son téléphone fait bouger les araignées 1 #1

Je m'installe Inscrit: 06/01/2016 17:58 Post(s): 171 Karma: 332

spider reacts to phone camera





Je suis, à la base, tombé sur une explication d'une "scientifique?" qui disait que l'autofocus de nos tels utilisait un lidar dont la lumière pourrait faire réagir l'araignée.



Forcément j'ai perdu le lien...

Contribution le : Aujourd'hui 19:07:51

alfosynchro Re: Toucher son téléphone fait bouger les araignées 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13162 Karma: 6181 Il faut pas que je montre ça à ma soeur !

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:06