Besoin d’aide en électronique/son (problème jack 3.5mm)

Kodak





Il y a environ 1 mois j’ai remplacé le connecteur de mon casque DT-990 Pro parce que je n’avais plus de son à gauche, à part en bougeant le connecteur de façon très précise. J’ai suivi



Depuis quelques jours l’écouteur gauche était plus faible et là il ne fonctionne plus du tout. J’ai retiré le tube thermo rétractable pour voir ce qui n’allait pas et je pense que la gauche et la droite se touchaient quasiment. En testant avec mon multimètre (en suivant



Est-ce que quelqu’un a une idée d’où viendrait le problème ?

J’ai une autre prise jack de rechange, mais c’était galère à souder, donc je préfèrerais le refaire que si je sais que ça va résoudre le problème.



Merci pour votre aide !



* Mon multimètre ne m’affiche par contre aucune valeur en étant pourtant réglé sur 200 Ω (il m’affiche juste "1" comme quand je ne touche rien), donc je ne sais pas si c’est normal.



Contribution le : Aujourd'hui 00:52:59