Maitre_Cube Enorme coulée de boue à Wajima (Japon) #1

https://instagram.com/p/C1o2D8LB6ad Une impressionnante coulée de boue a eu lieu à Wajima (Japon) suite au séismevous noterez l'incroyable instinct de survis des gens

alfosynchro Re: Enorme coulée de boue à Wajima (Japon) #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13171 Karma: 6187 Ça doit vraiment être atroce à vivre ! J'ai du mal à imaginer comment c'est possible.

