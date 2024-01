Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Evolution de l'utilisation des navigateurs web depuis 1994 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36828 Karma: 16934



Vous utilisez quoi? vous avez déjà radicalement changé de navigateur?

Contribution le : Aujourd'hui 10:29:00

lsdYoYo Re: Evolution de l'utilisation des navigateurs web depuis 1994 2 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1746 Karma: 1408 I.E v6 (lol !) ==> Firefox, depuis la version 0.7.

Et sur mon smartphone également depuis environ 6 ans.



Dans les 2 cas, ce fût un changement radical de navigateur.

Pour le mieux.

Contribution le : Aujourd'hui 10:37:52

Le_Relou Re: Evolution de l'utilisation des navigateurs web depuis 1994 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6782 Karma: 4499 Netscape puis firefox pour ma part.

Je trouve ça dingue que Chrome (une usine à gaz , verbeux ..) soit N°1 des navigateurs

Contribution le : Aujourd'hui 11:05:15