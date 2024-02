Options du sujet Imprimer le sujet

ManOfHop Fabrication d'une bague 💍 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 17/08/2019 02:26 Post(s): 2



Je viens de réaliser une courte vidéo artistique autour de la création d'une bague que j'ai commandée à un pote bijoutier.



C'est ici :



J'en suis plutôt content alors je souhaitais simplement vous la partager



Bonne soirée à tous !!



Valentin - @man.of.hop



Contribution le : 09/01 17:45:05