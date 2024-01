Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Un ville de glace à Harbin en chine 2024 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6787 Karma: 4511 Vous navigateur est trop vieux



il me semble avoir vu la vidéo ici où il y avait l’extraction de la glace ( le début de cette vidéo du coup)



Festival de sculptures sur glace et de neige de Harbin il me semble avoir vu la vidéo ici où il y avait l’extraction de la glace ( le début de cette vidéo du coup)

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:38