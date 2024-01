Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Voiture à problème + Crash d'hélico + Tour d'autruche + Chien surf neige + VTT vs arbre 3 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8420 Karma: 22051 Cette voiture a un léger problème me semble-t-il :

Un hélicoptère s'écrase au beau milieu d'une route :

Un rapide tour en autruche pour cette dame :

Un chien surf dans la neige :

Un VTT se prend un arbre :

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:17