BalleAuCentre Seul sa fierté en a pris un coup 2 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 489 Karma: 1021

adolescent - pistolet - fait le beau - coup accidentel

heureusement, maman est là

Contribution le : Aujourd'hui 13:52:43

Arsenick Re: Seul sa fierté en a pris un coup 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 13/12/2006 00:12 Post(s): 6437 Karma: 1016



Certain diront "toujours chargée" mais je me fait un malin plaisir de leur demander pourquoi il recharge si elle est toujours chargée (oui je suis un gros troll poilu ^^) Règle numéro 1 des armes à feu : Une arme doit toujours être considérer comme chargé et manipuler comme tel.Certain diront "toujours chargée" mais je me fait un malin plaisir de leur demander pourquoi il recharge si elle est toujours chargée(oui je suis un gros troll poilu ^^)

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:35