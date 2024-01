Options du sujet Imprimer le sujet

SushiCircus Série Netflix Asiatique, synopsis histoire de piment 0 #1

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1545 Karma: 731 Bonjour,



Je n'arrive pas a retrouver une série (récente) sur Netflix, je pense que c'est Coréen je crois.

Le synopsis un femme et un homme au restaurant, l'homme fini aux urgences à cause du piment.



Perso j'ai gouté une sauce Vietnamien, je l'ai senti passer mais j'ai du whisky sec pour faire passer.

Merci d'avant.

Contribution le : Aujourd'hui 18:26:06