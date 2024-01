Options du sujet Imprimer le sujet

-does- Pub Gifi 2

Salut à tous.



Je cherche la pub Gifi qui passait pendant les fêtes, pour un micro karaoke lumineux, avec des effets sonores etc… Avec un gars qui faisait un rap un peu miteux…

