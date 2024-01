Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Duel de légende au piano avec Scott Joplin 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3429 Karma: 2751





Epic Duelling Piano Scene (HD) from Scott Joplin (1977) | TUNE



Edit : purée, l'ambiance des bars a bien changé Vieux film de 1977, cette partie a été restaurée par IA (l'original est en piteux état)Epic Duelling Piano Scene (HD) from Scott Joplin (1977) | TUNEEdit : purée, l'ambiance des bars a bien changé

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:36

Wiliwilliam Re: Duel de légende au piano avec Scott Joplin 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36848 Karma: 16961 Turbigo j'avais déjà partagé la scène ici:

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic98212.html#forumpost1627325

Mais elle est de bien meilleure qualité dans ton topic. j'avais déjà partagé la scène ici:Mais elle est de bien meilleure qualité dans ton topic.

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:10