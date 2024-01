Options du sujet Imprimer le sujet

Djoach Eruption en Islande - La ville de Grindavik Menacée 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 4077 Karma: 2489







Une nouvelle éruption vient de commencer ce matin à Grindavik, Cette fois aux portes de la ville.



Webcam en direct



Multicaméra



Fil d'information de la RUV en anglais





Edit 13h50







Une nouvelle fissure vient de s'ouvrir entre le mur de défense et la ville.

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:15