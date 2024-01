Options du sujet Imprimer le sujet

Comparaison de missiles

SPEED COMPARISON 3D | Missiles

0 à 3:36 -> comparaison de vitesse

3:37 à 15:30 -> simulation de lancement, différents stages et perception de vitesse avec plusieurs points de vue (dans les airs près du missile, depuis le sol sur un point fixe)

15:31 à 17:30 -> les portées des missiles

