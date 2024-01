Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un bimoteur atterrit sans train d'atterrissage à La Rochelle 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1714 Karma: 2163 Samedi 13 janvier, le train d’atterrissage d’un bimoteur a présenté un souci technique l’empêchant dans un premier temps d’atterrir sur le tarmac. Grâce aux équipes de l’aéroport de La Rochelle - Île de Ré et au sang-froid de l’équipage, le drame a été évité.





Contribution le : Aujourd'hui 11:29:33