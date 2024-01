Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Pas spécialement intéressé par le ping ? 1 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15885 Karma: 5257

Outre l'intérêt de remettre la discipline dans son contexte et de découvrir deux frérots sympathoches, la vidéo vaut le coup d'oeil rien que pour les échanges d'extraterrestre qu'elle distille



Et bien ça pourrait changer dans le futur .... !Outre l'intérêt de remettre la discipline dans son contexte et de découvrir deux frérots sympathoches, la vidéo vaut le coup d'oeil rien que pour les échanges d'extraterrestre qu'elle distille

Contribution le : Aujourd'hui 00:47:59