Le son des derniers instants de la WW1

Je masterise ! Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 2277 Karma: 1648



C'est une "interpretation" réalisée par



Our quest to reimagine what the end of the First World War might’ve sounded like began with a single image. The Imperial War Museum provided us with an archival section of film titled End of the War, made on Armistice Day, 1918. It depicts a recording from a ‘sound ranging’ unit used to pinpoint the precise location of enemy guns, based on the vibrations made by their gunfire. Combining this information with a deep dive into the history of WW1 artillery sounds, we reconstructed the transition from the intense cacophony of gunfire to the utter peace following the ceasefire.



Citation : Notre quête pour réimaginer ce à quoi la fin de la Première Guerre mondiale aurait pu ressembler a commencé par une simple image. Le Imperial War Museum (Londres et gratuit: j'ai le souvenir d'y avoir visité une reconstitution sonore .. et olfactive des tranchées) nous a fourni une partie de film d'archives intitulée "End of the War" (Fin de la guerre), réalisée le jour de l'armistice 1918. Il s'agit d'un enregistrement d'une unité de "télémétrie sonore" utilisée pour localiser avec précision les canons ennemis, en se basant sur les vibrations produites par leurs tirs. En combinant ces informations avec un examen approfondi de l'histoire des sons d'artillerie de la Première Guerre mondiale, nous avons reconstitué la transition entre la cacophonie intense des tirs et la paix totale qui a suivi le cessez-le-feu. Le petit oiseau qui se remet a chanter à la toute fin m'a donné la piste.C'est une "interpretation" réalisée par https://www.codatocoda.com/ Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:07