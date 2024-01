Pont partagé inter-espèces + Poisson qui ressemble à autre chose

Options du sujet Imprimer le sujet

Un pont partagé par plusieurs espèces :

(un gibbon passe par dessus un papa et son enfant)



Un poisson ressemble à autre chose lorsqu'on le voit de dessous :

Contribution le : Aujourd'hui 20:22:54