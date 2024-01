Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou "petite astuce" pour zapper les pubs Youtube sans bloqueurs de Pub

il suffit d'utiliser l'option ouvrir l'intégration vidéo ( dans firefox c'est à droite de la barre d'adresse) et une fois que la vidéo se lance dans la fenêtre déporté , vous pouvez avancer la pub en faisant glisser le curseur vers la droite , afin de zapper la vidéo







favg56 Re: "petite astuce" pour zapper les pubs Youtube sans bloqueurs de Pub

tu n'aimes pas les pubs boku ?

Au début je me suis demandé si c'était une blague…

