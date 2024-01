Le guitariste Leo Courbot rend hommage à Prince et Jimi Hendrix avec son clip Cantique des Quantique

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 5

Avis aux fans de guitare : Leo Courbot annonce son second album Passion at a distance pour le 22 mars 2024. Le guitariste virtuose mêle toutes ses influences (Jimi Hendrix, Eddie Hazel, Prince, Santana...) pour un festival sonique ultra funky et psychédélique qui nous embarque dans ses effluves cosmiques. A découvrir avec le clip de Cantique des Quantiques avec le batteur de choc Stéphane Galland.



Entre soul, funk et rock, le guitariste Leo Courbot nous emmène dans son univers au groove entêtant et aux riffs contagieux. Chanteur et guitariste, il navigue entre funk et rock et nous renvoie direct dans les années 70 !



Voici le clip de Cantique des Quantiques, bon kiff :



Leo Courbot - Cantique des Quantiques (feat. Stéphane Galland)

