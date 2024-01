Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Un fusil explose + Le devoir de tout homme? + Quand tu regarde pas la route 3 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8437 Karma: 22122 Un fusil explose :

Vous navigateur est trop vieux



Le devoir de tout homme?

Vous navigateur est trop vieux



Quand tu ne regarde pas la route :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Hier 23:24:27

JorisPab Re: Un fusil explose + Le devoir de tout homme? + Quand tu regarde pas la route 2 #3

Je suis accro Inscrit: 19/02/2016 07:57 Post(s): 1174 Karma: 1405 LeMiniMilgram

1. d'ailleurs ça n'as pas été sans conséquences !

le type a été a quelques millimètres d'y rester !



La vidéo est déjà passée :



My 50 Cal Exploded



c'était déjà passé apparement. sur cette vidéo il explique tout , Attention, ya des passages avec du sang, pour ceux qui ont du mal. 1. d'ailleurs ça n'as pas été sans conséquences !le type a été a quelques millimètres d'y rester !La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2975930 My 50 Cal Explodedc'était déjà passé apparement. sur cette vidéo il explique tout , Attention, ya des passages avec du sang, pour ceux qui ont du mal.

Contribution le : Aujourd'hui 00:48:20