mawt1 Policiers sous couverture pour empecher les vols de montres + Hyundai Rally Team en mode GTA 6

Inscrit: 17/02/2008

WATCH: Moment Met Police undercover sting snares London watch robbers



Explications

https://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/royaume-uni-a-londres-des-policiers-sous-couverture-pour-empecher-les-vols-de-montres-de-luxe_6309870.html







Sinon on en a mangé des remix de GTA 6. En voilà un autre pas mal.



Contribution le : Hier 23:44:49