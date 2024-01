Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Moustache Gracias 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3440 Karma: 2766





Deluxe - Live "Moustache Gracias" Tour" dans le Luberon - 2023



Afficher le spoil Le_Relou va encore gagner au Koreus-Zic-Loto, mais ça, c'est de l'Outro OSEF @va encore gagner au Koreus-Zic-Loto, mais ça, c'est de l'Outro Cette musique a fait ma journée.Deluxe - Live "Moustache Gracias" Tour" dans le Luberon - 2023

Contribution le : Aujourd'hui 00:28:13

Le_Relou Re: Moustache Gracias 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6867 Karma: 4566 Pour le générique de fin de koreusity , j'ai appris que rien n'est jamais gagné d'avance...



Et puis le semestre viens juste de commencer. Bonne chance @Turbigo

Contribution le : Aujourd'hui 01:16:55

Turbigo Re: Moustache Gracias 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3440 Karma: 2766

@Le_Relou a écrit:

Pour le générique de fin de koreusity , j'ai appris que rien n'est jamais gagné d'avance...



Et puis le semestre viens juste de commencer. Bonne chance @Turbigo



Oh, je suis pas là pour faire le score !

Par contre si tu pouvais poster des musiques aussi de temps en temps ça aiderait les copains Citation :Oh, je suis pas là pour faire le score !Par contre si tu pouvais poster des musiques aussi de temps en temps ça aiderait les copains

Contribution le : Aujourd'hui 01:26:05