Jinroh Visualiser de la musique grace aux flammes

Bon le titre laisse reveur. C est pas epique mais ca reste interessant. De mon point de vue.

Tubo de Rubens



Tubo de Rubens

Contribution le : Aujourd'hui 18:51:40

alfosynchro Re: Visualiser de la musique grace aux flammes

Très intéressant ! J'aimerais bien commenter pour expliquer, mais je ne trouve pas les mots...

J'avais un prof de science physique, au collège, il était très fort pour ça.

J'avais un prof de science physique, au collège, il était très fort pour ça.

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:39