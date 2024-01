Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un Bradley M2 ukrainien démonte un T90M russe 0 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19131 Karma: 24114



Eficace le petit canon de 25mm puis un drone pour la finition.

Contribution le : Aujourd'hui 19:23:15