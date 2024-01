Avion cargo en feu

Options du sujet Imprimer le sujet

C'est la loi des séries pour Boeing!

Tant qu'il n'y a pas de bobo on va dire que c'est pas grave.

Tant qu'il n'y a pas de bobo on va dire que c'est pas grave.

Même si, en l'occurence, c'est plutôt un problème d'entretien/contrôle que de conception/fabrication. Notamment pour les moteurs qui ne sont pas fournis par le constructeur, mais par des sociétés tierces.

Mauvaise image pour Boing-Boing. Même si, en l'occurence, c'est plutôt un problème d'entretien/contrôle que de conception/fabrication. Notamment pour les moteurs qui ne sont pas fournis par le constructeur, mais par des sociétés tierces.

https://www.dataero.fr/qui-fabrique-les-moteurs-des-avions-de-ligne/

Et dans cet état, il l'éteint pas le moteur ???

