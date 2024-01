Cornemuse de fortune + Quand tu perce sans te renseigner avant + Quand tu pêche à la ligne

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6892 Karma: 4583



contexte



January 20, 202412:21 PM GMT+1Updated 4 hours ago





ISTANBUL, Jan 20 (Reuters) - A drilling machine working near an underground line connecting Istanbul's central Mecidiyekoy district to the city's main airport accidentally bored through the ceiling of the metro tunnel and the rails, a video shared by Sozcu TV broadcaster showed on Saturday.

​

ISTANBUL, 20 janvier (Reuters) - Une machine de forage travaillant à proximité d'une ligne souterraine reliant le quartier central de Mecidiyekoy à Istanbul au principal aéroport de la ville a accidentellement percé le plafond du tunnel du métro et les rails, a montré samedi une vidéo partagée par la chaîne de télévision Sozcu.





https://www.reuters.com/world/middle-east/drilling-rig-bored-through-an-underground-tunnel-istanbul-2024-01-20/ Pour la 2 :contexteJanuary 20, 202412:21 PM GMT+1Updated 4 hours agoISTANBUL, Jan 20 (Reuters) - A drilling machine working near an underground line connecting Istanbul's central Mecidiyekoy district to the city's main airport accidentally bored through the ceiling of the metro tunnel and the rails, a video shared by Sozcu TV broadcaster showed on Saturday.ISTANBUL, 20 janvier (Reuters) - Une machine de forage travaillant à proximité d'une ligne souterraine reliant le quartier central de Mecidiyekoy à Istanbul au principal aéroport de la ville a accidentellement percé le plafond du tunnel du métro et les rails, a montré samedi une vidéo partagée par la chaîne de télévision Sozcu.

Contribution le : Aujourd'hui 20:30:48