Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre C'est qui le King de la piste 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 499 Karma: 1035 De Kitzbühel ?

Cela fait plus de 30 ans que les amoureux du ski de compétition français attendaient ça, Cyprien Sarrazin l'a fait.



Vendredi :



SKI ALPIN - INCROYABLE : Cyprien Sarrazin survole la descente mythique de Kitzbühel



Samedi :



SKI ALPIN - LE NOUVEAU CHEF D'OEUVRE DE CYPRIEN SARRAZIN SUR LA STREIF DE KITZBÜHEL



Une machine de muscle et de maîtrise de son sport. Bravo à lui

Contribution le : Aujourd'hui 21:48:28