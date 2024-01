Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Beaucoup d'auto-dérision 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36904 Karma: 16999





https://twitter.com/HumansNoContext/status/1748874592137961787



Une autre





https://twitter.com/HumansNoContext/status/1748708249363169478 Une caricature qui fait bien rigoler les deux modèlesUne autre

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:08

alfosynchro Re: Beaucoup d'auto-dérision 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13255 Karma: 6246 1. Quel crâneur !

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:35