Un Capybara qui n'en démord pas

https://twitter.com/yu_haradakei/status/1748516943433531707



Pour l'anecdote:

En 1982, alors qu'il travaillait au zoo d'Izu Shaboten, un gardien a fait une découverte étonnante. En observant par hasard les capybaras, il a constaté leur amour de la trempette dans l'eau chaude. C'est ainsi qu'est née l'idée de leur offrir un onsen. Pour l'anecdote:En 1982, alors qu'il travaillait au zoo d'Izu Shaboten, un gardien a fait une découverte étonnante. En observant par hasard les capybaras, il a constaté leur amour de la trempette dans l'eau chaude. C'est ainsi qu'est née l'idée de leur offrir un onsen.

