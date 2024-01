Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4901 Karma: 2538



cyprien - L'adolescence



On poste parfois des vidéos de Cyprien et celle-ci m'a plu. J'ai reconnu des choses qui me sont arrivées, notamment le "mais en fait, elle voulait sortir avec moi".

Contribution le : Aujourd'hui 15:15:53