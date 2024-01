Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre Là-haut ou pas 1 #1

Levis Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 501 Karma: 1040



Le PDG se tue et le vice-président gravement blessé. Cérémonie des 25 ans de la société Vistex Le PDG se tue et le vice-président gravement blessé. Cérémonie des 25 ans de la société Vistex

Contribution le : Aujourd'hui 00:04:55

alfosynchro Re: Là-haut ou pas 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13257 Karma: 6247 @BalleAuCentre



Perso, ça me traumatise pas, mais en principe, sur Koreus, pas de video dans laquelle quelqu'un meurt.

Contribution le : Aujourd'hui 00:48:07