Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Voler en toute tranquillité un cageot de tomates 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1734 Karma: 2196 Il est 17h30 dans un commerce à Marmande (Lot-et-Garonne) ce mardi 16 janvier 2024, lorsqu’une voiture s’arrête devant le magasin de fruits et légumes. Une femme en sort, ouvre la portière arrière droite de sa voiture, s’avance vers le magasin, saisit un cageot rempli de tomates et s’en va tranquillement avec





Contribution le : Aujourd'hui 09:21:53