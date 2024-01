Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Gameboy Speedometer 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1734 Karma: 2197

Vous pouvez trouver les étapes de modification





Gameboy Speedometer Un fan de rétro gaming a eu l'idée originale de recycler une console Game Boy Color en compteur de vitesse à affichage digital pour son Ford EcoSportVous pouvez trouver les étapes de modification ICI Gameboy Speedometer

Contribution le : Aujourd'hui 09:50:27

CrazyCow Re: Gameboy Speedometer 1 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18779 Karma: 29230 Il n'a pas pris l'option "compteur de vitesse" quand il a acheté sa voiture ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:01:42