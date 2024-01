Quand Aurélien Barrau parle de Thomas Pesquet

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4904 Karma: 2539





Pas parce qu'il y aurait une vie à y voir.



Tout comme fermer les librairies pourrait permette de découvrir les livres si on les voyait alors autrement.



Bref, arguments type





J'ai écrit plusieurs fois que je ne comprenais pas qu'on autorise des lancers de milliers de satellites Amazon et Tesla. Là je suis d'accord, c'est absurde et inutile.

Pas forcément le cas des missions dans l'espace.

Il prêche pour sa paroisse mais, pour une fois, n'est pas logique.



PS: le temps de répondre je vois que je ne suis pas le seul! Pour la citation, c'est parce que depuis l'espace on se rend compte de la beauté de la Terre et que ça doit donner envie de la protéger.Pas parce qu'il y aurait une vie à y voir.Tout comme fermer les librairies pourrait permette de découvrir les livres si on les voyait alors autrement.Bref, arguments type défense Chewbaca J'ai écrit plusieurs fois que je ne comprenais pas qu'on autorise des lancers de milliers de satellites Amazon et Tesla. Là je suis d'accord, c'est absurde et inutile.Pas forcément le cas des missions dans l'espace.Il prêche pour sa paroisse mais, pour une fois, n'est pas logique.PS: le temps de répondre je vois que je ne suis pas le seul!

Contribution le : Aujourd'hui 17:08:37