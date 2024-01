Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une grosse vague enfonce des portes ouvertes 3 #1

Personne n'a été grièvement blessé. L'île de Roi Namur a été durement touchée par plusieurs vagues énormes samedi soir (21 janvier). Cette île fait partie de l'archipel des îles Marshall, en plein Pacifique.Un centre militaire a été salement touché.Ces vagues sont le résultat d'une combinaison de vents, de marée et de direction de houle.Personne n'a été grièvement blessé.

Aujourd'hui 09:20:58