Collision entre deux navires de la marine britannique

Deux navires de la Royal Navy britannique, le HMS Chiddingfold et le HMS Bangor, se sont heurtés dans le port de Bahreïn.Aucun blessé n'est à déploré. Depuis leur accident, ils sont en réparation.

Contribution le : Aujourd'hui 13:19:45