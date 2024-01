Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une carte interactive de trajets en train (en heures) 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36910 Karma: 17028 Chrono Train

Ceci est une carte isochrone illustrant la zone accessible à partir d'un point dans un délai spécifié (de 1 à 8h de trajet).

Elle indique la distance couverte par un trajet en train en partant de n'importe quelle ville en Europe. Choisissez la durée du trajet vous même.



Assez amusant de voir qu'il y a une partie de la France qui est très très mal desservie!







