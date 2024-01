L'histoire géniale du stratoréasteur français qui inspira le Blackbird SR71

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15922 Karma: 5295

C'est un pan de notre histoire aéronautique que je ne connaissais pas et qui est passionnant.

Le statoréacteur est né d'une idée de René Lorin, en 1908. Mais il faudra attendre plus de 60 ans pour voir la consécration ultime de ce concept avec le Blackbird SR71 dont les tests débutèrent en 1962. En passant par les prototypes géniaux de René Leduc qui inspireront fortement les américains.

Et ça sera l'occasion de découvrir ce qui se cache derrière la loi des airs !



Merci à Quentin Leicht du Journal de l'Espace pour ce super reportage.





Contribution le : Aujourd'hui 09:10:47