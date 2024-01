Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Motard vs Chien + Une femme porte un homme sur son dos 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1748 Karma: 2218 Motard vs Chien

Un motard réussit à semer un chien.



Afficher le spoil C'est une illusion. On croirait bien que c'est un humain sur la moto. Mais il s'agit d'une moto radiocommandé que le chien essaie d'attraper.









Une femme porte un homme sur son dos



Un motard réussit à semer un chien.

Contribution le : Aujourd'hui 13:22:12